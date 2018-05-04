مدرب "التانغو" الأرجنتيني يخبر إيكاردي بإمكانية انضمامه للمنتخب بشرط واحد

التقى خورخي سامبولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني بكرة القدم، مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في رحلة عمل يقوم بها مدرب "التانغو" في أوروبا للقاء اللاعبين المحتمل انضمامهم لصفوف المنتخب خلال بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

حيث التقى سامبولي بمواطنه إيكاردي ليخبره باحتمال انضمامه لصفوف القائمة الموسعة والتي تضم 35 شخصا، لكن احتمالية انضمامه لتمثيل منتخب "التانغو" في كأس العالم تشوبها الكثير من التساؤلات.

وتعتبر الفرصة الوحيدة لانضمام صاحب الخمسة والعشرين عاما لصفوف المنتخب، في حال إصابة مواطنه سيرجيو أغويرو وغيابه عن المنتخب.

© REUTERS / JASON CAIRNDUFF صدمة لعشاق منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم

يذكر بأن مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، يعاني من إصابة في الركبة وفرص تعافيه من الإصابة قبل كأس العالم تبدو ضئيلة.

كما وشرح سامبولي لإيكاردي من خلال لقطات فيديو، لماذا لا تتناسب طريقة لعبه مع النمط الخططي والتكتيكي التي يتبعها في المنتخب.

سامبولي البالغ من العمر 58 عاما يقوم برحلة عمل الى أوروبا للحديث مع اللاعبين الذين من الممكن أن ينضموا لصفوف المنتخب الأول.