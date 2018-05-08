أوزيل يسابق الزمن للانضمام لـ"المانشافت" قبل كأس العالم

صرح لاعب المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه يحتاج لبعض الوقت للعودة إلى صفوف "المانشافت".

حيث أبدى اللاعب الألماني أوزيل تفاؤله بالعودة لصفوف المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

فـ"غرد" قائلا:"أحتاج لبعض الوقت لكنني متأكد من أنني سأتعافى بشكل كامل قبل بداية البطولة".

© Sputnik . Nina Zotina لوف يتلقى صفعة جديدة قبل كأس العالم

وأبدى اللاعب أسفه للخطأ الذي أدى لإصابته في الظهر، وشكر مدربه الفرنسي آرسين فينغير للوقوف بجانبه في هذه الفترة.

يذكر أن أوزيل غاب عن مباراة فريقه أمام بيرنلي في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا وسيلعب المنتخب الألماني في المجموعة السداسة إلى جانب منتخبات كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف قائمته الاولية بأسماء اللاعبيين في 15 مايو /أيار.

It's a pity I missed yesterday's match with my back injury. It'll need some time but I'm sure I'll fully recover in time for the World Cup. Once again I'd like to thank our boss. It was an honour playing for you, Mon. Wenger! Thanks for all the memories we shared together. 🙏🏼 pic.twitter.com/8VlfJjJ2EX — Mesut Özil (@MesutOzil1088) ٧ مايو ٢٠١٨

​