غوميز يأمل في أن يتم استدعائه لصفوف "المانشافت" في كأس العالم

تحدث اللاعب الألماني ماريو غوميز عن إمكانية انضمامه لصفوف المنتخب الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

صرح غوميز، الذي سبق له اللعب في صفوف المنتخب الأول، بأنه يأمل في أن يتم استدعائه للعب كأس العالم، مبديا في الوقت ذاته هدوء في حال لم يتم.

حيث قال: "آمل أن يتم استدعائي لصفوف "المانشافت" وفي حال لم يتم فأنا هادئ"، بحسب ما نقلت قناة "ESPN" الرياضية.

المهاجم الألماني سجل 163 هدف في 297 مباراة في الدوري الألماني، عندما لعب في صفوف كل من "بايرن ميونيخ"، "فولسفبورغ" وحاليا مع "شتوتغارت".

هذا وسبق لغوميز وأن مثل المنتخب الألماني حيث لعب 73 مباراة وسجل 31 هدف.

يذكر أن المنتخب الألماني سيلعب بطولة كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات، المكسيك، السويد وكوريا الجنوبية.