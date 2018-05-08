نيمار يستعد لكأس العالم بتدريبات شاقة (فيديو+صور)

عاد لاعب منتخب البرازيل نيمار جونيور إلى ناديه الباريسي بعد تعافيه من الإصابة ليبدأ مرحلة جديدة من العلاج مع أخصائي النادي.

بدأ نيمار بمرحلة جديدة من العلاج مع أطباء نادي باريس سان جيرمان لاستعادة لياقته والتمكن من اللحاق بصفوف منتخب "السامبا" قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

نيمار الذي تعرض لإصابة في الكاحل تعرض لها في الدوري الفرنسي أبعدته لفترة ليبدأ عملية علاجه في البرازيل تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي.

ونشر اللاعب على صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورة له بعد التدريبات وهو مستلقي على عشب ملعب التدريب.

ويعتبر نيمار أحد أبرز لاعبي المنتخب، الذين يعول عليهم الكثير للفوز بالبطولة.

هذا وسيخوض منتخب "السامبا" مبارياته في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كل من سويسرا وكوستاريكا وصريبا.