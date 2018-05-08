تحضيرات الأخضر السعودي للمونديال والمولد يتحدث عن فائدتها (فيديو +صور)

واصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره الذي يقيمه في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.