تحضيرات الأخضر السعودي للمونديال والمولد يتحدث عن فائدتها (فيديو +صور)

هذا وشهدت الحصة التدريبية حضور أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي.
وتوزعت الحصة التدريبية على تدريبات الإحماء والتدريبات التكتيكية، ليقوم بعدها المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي بتقسيم اللاعبيين إلى مجموعتين.
#صور pic.twitter.com/l7bqOjTFM2— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٧ مايو ٢٠١٨
📹| المنتخب الوطني الأول يواصل تدريباته اليومية في معسكره بمدينة ماربيا الإسبانية.. #معاك_يالأخضر#WorldCup2018 pic.twitter.com/APttjDmLL8— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٧ مايو ٢٠١٨
من جهته أكد مدافع المنتخب السعودي سعيد المولد على قوة التحضيرات مؤكدا بأن هذه المرحلة ساهمت برفع المعدل البدني لجميع اللاعبين.
يذكر بأن المنتخب السعودي سيخوض مبارياته في دوري المجموعات بكأس العالم في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات روسيا لبلد المضيف بالإضافة لمنتخبي مصر والأوروغواي.
📹| شاهد.. حديث لاعب المنتخب الوطني سعيد المولد بعد نهاية تدريب اليوم.. #معاك_يالأخضر#WorldCup2018 pic.twitter.com/BTde5eXN3p— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٧ مايو ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)