مدافع المنتخب الفرنسي خارج مونديال روسيا

تأكد غياب المدافع الفرنسي وقائد نادي أرسنال الإنجليزي، لوران كوتشيليني لمدة ستة أشهر عقب إصابته في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد من الدوري الأوروبي.

غياب كوتشيليني هذا سيحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، مما يوجه ضربة قوية لمدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.

حيث يحتاج اللاعب لإجراء عملية في وتر العرقوب مما سيؤدي لغيابه عن الملاعب، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورت" في تغريدة على صفحته الخاصة.

يذكر أن المنتخب الفرنسي سيخوض دوري المجموعات في كأس العالم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.