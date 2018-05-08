مدافع المنتخب الفرنسي خارج مونديال روسيا

غياب كوتشيليني هذا سيحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، مما يوجه ضربة قوية لمدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.
حيث يحتاج اللاعب لإجراء عملية في وتر العرقوب مما سيؤدي لغيابه عن الملاعب، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورت" في تغريدة على صفحته الخاصة.
يذكر أن المنتخب الفرنسي سيخوض دوري المجموعات في كأس العالم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.
BREAKING: @Arsenal captain @6_LKOSCIELNY ruled out for six months after Achilles surgery. #SSN pic.twitter.com/KoJUp3H3Uu— Sky Sports News (@SkySportsNews) ٨ مايو ٢٠١٨
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