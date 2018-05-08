تسجيل
16:53 08 مايو/ أيار 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
المتطوع المصري عمرو حسين صلاح عبد السلام

متطوع مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تجربته في العمل التطوعي ومشاركته بكأس العالم

© Sputnik . Johnny Elias
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
انسخ الرابط
0 30

ضمن فريق المتطوعين العالمي الذي سيكون حاضرا للعمل خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا، تحدث المصري عمرو حسين صلاح عبد السلام، أحد المتطوعين الذين سيكونوا متواجدين في الحدث العالمي عن مشاركته في الفريق التطوعي.

تحدث عبد السلام لوكالة "سبوتنيك" عن خبرته في هذا المجال من العمل، فأجاب بأن لديه تجربة في العمل الطوعي بدأت عام 2008 في مصر خلال مرحلة الدراسة الثانوية في مؤسسة "الرسالة" التي تختص في العمل التطوعي الاجتماعي.

فكنا نساعد في مواضيع البنية التحتية والأسر الفقيرة البعيدة عن العاصمة واستمريت في العمل معهم حتى 2013 وانتقلت بعده الى كوريا الجنوبية لأتابع دراستي الجامعية، واستمريت بالعمل التطوعي هناك بنفس المجال الأمر الذي ساعدني بشكل كبير على فهم الثقافة الكورية كون الهيكل الاجتماعي مختلف جدا عن المصري.

وحول اختياري العمل كمتطوع في كأس العالم، فقد دفعني حب التعرف على ثقافات جديدة وشعوب وأصدقاء جدد، وبحكم دراساتي وعملي كمتطوع أحيانا في بعض المشاريع في كوريا الجنوبية واليابان.

المتطوع المصري حسام طه
© Sputnik . Johnny Elias
على خطى "منتخب الفراعنة"...مصري ضمن "فريق المتطوعين" في مونديال روسيا

هذا الأمر أثار فضولي للتعرف على ثقافات وأشخاص جدد وهو أمر شيق وممتع، وبالرغم من ظروف العمل وضيق الوقت فإني أسعى دائما للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، والعمل التطوعي يخلق مثل هذه الظروف، وأنا كنت من ضمن المختارين كمتطوع لكأس القارات 2017 إلى أني لم أتمكن من الحضور لضيق الوقت.

وأنا كمصري كرة القدم تعني لنا الكثير فهي اللعبة الشعبية الاولى والمشاركة في مثل هذا الحدث فهو أمر كبير وكنت محظوظا باختياري، وبدأت عملية الاختبار في  2016 وسار كل شيء بشكل جيد وناجح.

وسأكون حاضرا في الشهر السادس في مدينة قازان حيث سأعمل كمتطوع في فريق حماية العلامة التجارية، والذين يتركز عملهم على الجوانب العملية مثل الترجمة بين أعضاء الفريق.

وحول الخبرة التي سأكتسبها من المشاركة كمتطوع في البطولة فهي شيء كبير حيث ستزيد آفاقي وثقافتي وسيصبح لدي أصدقاء جدد.

وسأشجع المنتخب المصري كوني مصري بالإضافة لمنتخب كوريا الجنوبية كوني عشت فترة ليست بالقصيرة هناك.

كارلوس بويول خلال لقائه فريق المتطوعين في احدى جامعات موسكو
© Sputnik . Alexander Vilf
متطوعون من 112 بلدا ورقم قياسي يسجل في تاريخ كأس العالم بكرة القدم

وحول المنتخب الروسي لا أعرف الكثير ولكن أذكر بأن هناك لاعب روسي مشهور سبق وأن لعب في أرسنال الإنجليزي أندريه أرشافين. وللأسف لاأعرف الفريق الروسي بشكل كبير.

وقد اخترت مدينة قازان للعمل فيها كمتطوع لعدد من الأسباب أهمها بأنه خلال دراساتي في كوريا الجنوبية كان يعيش معي في نفس السكن طلاب روس من مدينة قازان وعن طريقهم تعرفت على الثقافة الروسية وتحديدا على قازان.

وحول زيارته لروسيا قال عبد السلام بأنها ستكون الزيارة الأولى خلال فترة البطولة وهو أمر شيق للتعرف على الثقافة والحياة في روسيا، وتابع متحدثا حول موقف طريف تعرض له حيث كان لديه معلومات عامة بأن الشباب في روسيا يحب شرب الكحول إلى أن أصدقائه الروس كذبوا هذه الأحاديث وهذا ما أظهروه من خلال نمط حياتهم الصحي.

واعتبر هذا الموقف بالطريف لأنه هناك الكثير مما تسمعه وعندما تعرف الحقيقة على أرض الواقع يصبح الأمر مضحكا.

انظر أيضا:

غوميز يأمل في أن يتم استدعائه لصفوف "المانشافت" في كأس العالم
مدرب مانشستر سيتي: أجويرو سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم
"أكيليس" قد يحرم المنتخب الفرنسي من مدافعه في كأس العالم
الكلمات الدلالية:
منتخب مصر, متطوع, متطوعين, كرة القدم, مونديال روسيا, كأس العالم 2018, روسيا 2018, كأس العالم, روسيا
معايير المجتمعنقاش
التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

أخبار كأس العالم

كل الأخبار

وقد يعجبك أيضا

مولتيميديا

تسجيل
captcha
دخولسياسة الخصوصية
ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
استعادة كلمة السر
captcha
دخولسياسة الخصوصية
تسجيل
هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
نعملا
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

دخول
يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
حذف الملف الشخصي
هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
نعملا
تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
إغلاق
معايير المجتمع

إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

  • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
  • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
  • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
  • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
  • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
  • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
  • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
  • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
  • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
  • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
  • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
  • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
  • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
  • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

  • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
  • هوية المستخدم.
  • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

دخول
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
أوك