متطوع مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تجربته في العمل التطوعي ومشاركته بكأس العالم

ضمن فريق المتطوعين العالمي الذي سيكون حاضرا للعمل خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا، تحدث المصري عمرو حسين صلاح عبد السلام، أحد المتطوعين الذين سيكونوا متواجدين في الحدث العالمي عن مشاركته في الفريق التطوعي.

تحدث عبد السلام لوكالة "سبوتنيك" عن خبرته في هذا المجال من العمل، فأجاب بأن لديه تجربة في العمل الطوعي بدأت عام 2008 في مصر خلال مرحلة الدراسة الثانوية في مؤسسة "الرسالة" التي تختص في العمل التطوعي الاجتماعي.

فكنا نساعد في مواضيع البنية التحتية والأسر الفقيرة البعيدة عن العاصمة واستمريت في العمل معهم حتى 2013 وانتقلت بعده الى كوريا الجنوبية لأتابع دراستي الجامعية، واستمريت بالعمل التطوعي هناك بنفس المجال الأمر الذي ساعدني بشكل كبير على فهم الثقافة الكورية كون الهيكل الاجتماعي مختلف جدا عن المصري.

وحول اختياري العمل كمتطوع في كأس العالم، فقد دفعني حب التعرف على ثقافات جديدة وشعوب وأصدقاء جدد، وبحكم دراساتي وعملي كمتطوع أحيانا في بعض المشاريع في كوريا الجنوبية واليابان.

هذا الأمر أثار فضولي للتعرف على ثقافات وأشخاص جدد وهو أمر شيق وممتع، وبالرغم من ظروف العمل وضيق الوقت فإني أسعى دائما للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، والعمل التطوعي يخلق مثل هذه الظروف، وأنا كنت من ضمن المختارين كمتطوع لكأس القارات 2017 إلى أني لم أتمكن من الحضور لضيق الوقت.

وأنا كمصري كرة القدم تعني لنا الكثير فهي اللعبة الشعبية الاولى والمشاركة في مثل هذا الحدث فهو أمر كبير وكنت محظوظا باختياري، وبدأت عملية الاختبار في 2016 وسار كل شيء بشكل جيد وناجح.

وسأكون حاضرا في الشهر السادس في مدينة قازان حيث سأعمل كمتطوع في فريق حماية العلامة التجارية، والذين يتركز عملهم على الجوانب العملية مثل الترجمة بين أعضاء الفريق.

وحول الخبرة التي سأكتسبها من المشاركة كمتطوع في البطولة فهي شيء كبير حيث ستزيد آفاقي وثقافتي وسيصبح لدي أصدقاء جدد.

وسأشجع المنتخب المصري كوني مصري بالإضافة لمنتخب كوريا الجنوبية كوني عشت فترة ليست بالقصيرة هناك.

© Sputnik . Alexander Vilf متطوعون من 112 بلدا ورقم قياسي يسجل في تاريخ كأس العالم بكرة القدم

وحول المنتخب الروسي لا أعرف الكثير ولكن أذكر بأن هناك لاعب روسي مشهور سبق وأن لعب في أرسنال الإنجليزي أندريه أرشافين. وللأسف لاأعرف الفريق الروسي بشكل كبير.

وقد اخترت مدينة قازان للعمل فيها كمتطوع لعدد من الأسباب أهمها بأنه خلال دراساتي في كوريا الجنوبية كان يعيش معي في نفس السكن طلاب روس من مدينة قازان وعن طريقهم تعرفت على الثقافة الروسية وتحديدا على قازان.

وحول زيارته لروسيا قال عبد السلام بأنها ستكون الزيارة الأولى خلال فترة البطولة وهو أمر شيق للتعرف على الثقافة والحياة في روسيا، وتابع متحدثا حول موقف طريف تعرض له حيث كان لديه معلومات عامة بأن الشباب في روسيا يحب شرب الكحول إلى أن أصدقائه الروس كذبوا هذه الأحاديث وهذا ما أظهروه من خلال نمط حياتهم الصحي.

واعتبر هذا الموقف بالطريف لأنه هناك الكثير مما تسمعه وعندما تعرف الحقيقة على أرض الواقع يصبح الأمر مضحكا.