إصابة غوميز تحرمه نهائي الأبطال وكأس العالم

أعلن أطباء نادي ليفربول الإنجليزي عن حاجة لاعب خط الدفاع، الإنجليزي جو غوميز لإجراء عملية بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

© REUTERS / ANDREW BOYERS منتخب إنجلترا ممنوع من التدرب بكرة المونديال خلال البطولة

صرح أطباء النادي بأن اللاعب يحتاج لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في المبارة الودية التي خاضها المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الهولندي.

هذا وقام أطباء النادي الإنجليزي بمعالجة اللاعب صاحب العشرين عاما بالأبر للتخفيف من آلام الإصابة، ليتمكن من خوض مبارتين في الدوري الإنجليزي.

وأكد أطباء النادي بأن فترة التعافي من الإصابة ستمتد لفترة غير محددة، مؤكدين بشكل قاطع غيابه عن نهائي دوري الأبطال المقرر في 26 مايو/ حزيران الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.

هذا ولن يخاطر اللاعب باللعب في كأس العالم خوفا من تفاقم إصابته.

يذكر بأن المنتخب الإنجليزي سيلعب في المجموعة السابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات كل من بلجيكا، وبنما وو تونس.