إصابة غوميز تحرمه نهائي الأبطال وكأس العالم

هذا وقام أطباء النادي الإنجليزي بمعالجة اللاعب صاحب العشرين عاما بالأبر للتخفيف من آلام الإصابة، ليتمكن من خوض مبارتين في الدوري الإنجليزي.
وأكد أطباء النادي بأن فترة التعافي من الإصابة ستمتد لفترة غير محددة، مؤكدين بشكل قاطع غيابه عن نهائي دوري الأبطال المقرر في 26 مايو/ حزيران الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.
هذا ولن يخاطر اللاعب باللعب في كأس العالم خوفا من تفاقم إصابته.
يذكر بأن المنتخب الإنجليزي سيلعب في المجموعة السابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات كل من بلجيكا، وبنما وو تونس.
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