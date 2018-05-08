مدرب"نسور قرطاج" يهنئ المساكني بنجاح عمليته ويتمنى تعافيه بأقرب وقت

تمنى مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، نبيل معلول، تعافي لاعبه يوسف المساكني بأقرب وقت بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

"غرد" معلول في صفحته الخاصة على "تويتر"، مهنأ بنجاح العملية التي خضع لها لاعبه ومتمنيا تعافيه بأقرب وقت.

حيث قال: "بفضل الله ورعايته كللت العملية الجراحية التي أجريت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على لاعبنا الدولي يوسف المساكني بالنجاح. نسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت".

بفضل الله ورعايته كللت العملية الجراحية التي أجريت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية على لاعبنا الدولي يوسف المساكني بالنجاح. نسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت.@YMsekni28 — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) ٨ مايو ٢٠١٨

يذكر بأن المساكني تعرض لإصابة في مباراة فريقه الدحيل القطري مع السيلية، الأمر الذي أدى لإجرائه جراحة في الرباط الصليبي ليغيب عن ناديه لنهاية الموسم مع احتمال غيابه عن "نسور قرطاج" في كأس العالم المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

هذا وسيلعب منتخب تونس في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا، بنما وإنجلترا.