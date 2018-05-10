الشواء ممنوع في مونديال روسيا

وأكدت اللجنة الحكومية على انه سيتم إتباع نظام خاص خلال فترة البطولة لمنع وتفادي الحرائق مما يسبب خطرا على الزوار و سكان هذه المدن.
فبحسب صحيفة "إزفيستيا" فإن القانون سيمنع الشواء في الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة لعدد من القوانيين تتعلق بحرق الاعشاب.
يذكر أن روسيا تستضيف بطول كأس العالم لأول مرة، وستتوزع مباريات البطولة على إحدى عشر مدينة في إثني عشر ملعبا.
كما يتوقع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين وبخاصة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع مانسبته 89 في المئة من بطاقات المباريات.
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