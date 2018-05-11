رونالدو يدخل عالم التلفزيون من باب "فيسبوك" بكرة القدم النسائية

قرر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إطلاق سلسلة من الحلقات التلفزيونية حول فريق لكرة القدم النسائية.

المسلسل التلفزيوني سيكون من إنتاج نجم المنتخب البرتغالي والنادي الملكي الإسباني، كريستيانو رونالدو، بحسب ما ذكر موقع "hollywoodreporter".

ويعتبر النجم البرتغالي واحدا من أكثر الأشخاص شعبية على موقع التواصل الاجتماعي ومتابعة، إذ يصل عدد متابعيه إلى حوالي 120 مليون شخص.

© REUTERS / ERIC GAILLARD مورينيو: مهمة البرتغال مستحيلة في كأس العالم دون رونالدو

من جانبه قال النجم البرتغالي: "أحب مشاهدة المسلسلات الجيدة على التلفاز في أوقات فراغي، وستكون تجربة العمل كمنتج في هذا المجال أمرا عظيما، خاصة لو نظرنا لما يمكن أن يقدمه الأشخاص الموهبون للحياة".

وحول قصة المسلسل، قال رونالدو: "حياتي تشبه لدرجة كبيرة فتيات المسلسل، والقصة جميلة جدا وهي أعمق من مجرد لعبة جميلة، فالقصة تمثل الكثير من القيم والتحديات والعمل الجاد واللحظات الصعبة والمشاعر المختلفة في وقت واحد".

يذكر بأن رونالدو سيخوض مع ناديه ريال مدريد نهائي دوري الأبطال آواخر الشهر الحالي، بالإضافة لالتحاقه في صفوف منتخب البرتغال للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

ويخوض منتخب البرتغال مبارياته في دوري المجموعات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.