وفد اتحاد الكرة المصرية يشيد بمقر منتخب "الفراعنة" في غروزني الشيشانية

وأضاف داودوف أن ممثلين عن اتحاد كرة القدم المصري، يتقدمهم مدير المنتخب الأول، قاموا بزيارة المعسكر الذي سيقضي فيه منتخب "الفراعنة" فترة استعداداته خلال المونديال.
كما زارو ملعب التدريب "أخمات أرينا"، بالإضافة للمطار والفندق ومركز المدينة، معربين عن رضاهم الكامل عن التحضيرات وقيموها على أعلى مستوى.
يذكر أن منتخب "الفراعنة" اختار العاصمة الشيشانية غروزني مركزا له خلال فعاليات البطولة.
ويشارك منتخب مصر في كأس العالم في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات روسيا البلد المضيف والسعودية والأوروغواي.
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