وفد اتحاد الكرة المصرية يشيد بمقر منتخب "الفراعنة" في غروزني الشيشانية

قال نائب وزير الرياضة في الشيشان، مسلم داودوف، إن ممثلين عن بعثة المنتخب المصري أشادوا بالمركز التدريبي للمنتخب في العاصمة الشيشانية غروزني، حيث سيقضي فيه منتخب "الفراعنة" فترة تحضيراته خلال فترة كأس العالم صيف العام الحالي.

وأضاف داودوف أن ممثلين عن اتحاد كرة القدم المصري، يتقدمهم مدير المنتخب الأول، قاموا بزيارة المعسكر الذي سيقضي فيه منتخب "الفراعنة" فترة استعداداته خلال المونديال.

كما زارو ملعب التدريب "أخمات أرينا"، بالإضافة للمطار والفندق ومركز المدينة، معربين عن رضاهم الكامل عن التحضيرات وقيموها على أعلى مستوى.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH كوبر يتحدث هدف منتخب مصر في المونديال وموقف صلاح وشيكابالا

يذكر أن منتخب "الفراعنة" اختار العاصمة الشيشانية غروزني مركزا له خلال فعاليات البطولة.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات روسيا البلد المضيف والسعودية والأوروغواي.