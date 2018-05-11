"السلطان" حاضر في مونديال روسيا بقميص "فيزا كارت" (فيديو)

يشارك النجم السابق للمنتخب السويدي ولاعب لوس أنجلوس غالاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، كسفير لبطاقة الدفع المسبق "فيزا كارت" في كأس العالم 2018 المقرر إقامته صيف العام الحالي في روسيا.

وقال رئيس قسم التسويق والإعلان لشركة "فيزا كارت"، كريس كورتين، إن شعبية اللاعب السويدي كبيرة و لطالما طالبه الكثير من معجبيه حول العالم بالمشاركة في هذه البطولة.

وتابع كورتين: "لدى السلطان قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح نجما كبيرا في أمريكا خلال شهر ونصف".

© AFP 2018 / Martin Bureau "السلطان إبرا" خارج مونديال روسيا

يذكر أن النجم السويدي لم يتم استدعائه لصفوف المنتخب الأول للمشاركة في البطولة، بحسب مانقل موقع "thedrum".

ويخوض منتخب السويد مبارياته في دوري المجموعات في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.