"السلطان" حاضر في مونديال روسيا بقميص "فيزا كارت" (فيديو)

وقال رئيس قسم التسويق والإعلان لشركة "فيزا كارت"، كريس كورتين، إن شعبية اللاعب السويدي كبيرة و لطالما طالبه الكثير من معجبيه حول العالم بالمشاركة في هذه البطولة.
وتابع كورتين: "لدى السلطان قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح نجما كبيرا في أمريكا خلال شهر ونصف".
يذكر أن النجم السويدي لم يتم استدعائه لصفوف المنتخب الأول للمشاركة في البطولة، بحسب مانقل موقع "thedrum".
ويخوض منتخب السويد مبارياته في دوري المجموعات في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)