نيمار يفتح باب الرحيل عن العاصمة الفرنسية والقرار بيد أمير عربي

فتح اللاعب البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، باب المفاوضات للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، رغبة في اللعب بصفوفه بدأ من الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا عن رغبة البرازيلي وصاحب أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بالانتقال لصفوف "الميرينغي" بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن البرازيلي صاحب الـ26 عاما أدرك خطأه بالانتقال للدوري الفرنسي، بالإضافة للعلاقة السيئة التي تجمعه مع مهاجم الفريق الفرنسي إيديسون كافاني.

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كما ذكرت أن نيمار أوصل رسالة لإداري النادي الملكي في حفل جائزة أفضل لاعب، الذي أقيم في باريس في 7 ديسمبر/ كانون الاول، عن رغبته باللعب بقميص النادي الملكي بداية من الموسم القادم.

ليصبح البرازيلي هدف النادي الملكي القادم، وليبدأ إداريو الملكي بدراسة إمكانية جلب البرازيلي صيف العام الحالي.

و أكدت الصحيفة أن أمر الانتقال هو بيد شخص واحد، وهو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والذي بحسب الصحيفة لا تهمه الأموال بقدر مايهمه كبرياء النادي الباريسي.

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يذكر أن البرازيلي نيمار انتقل لصفوف نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم و بسعر وصل إلى 222 مليون يورو. الأمر الذي سيجعل انتقاله إلى ريال مدريد بمبلغ يتراوح مابين 260 مليون إلى 300 مليون يورو وربما أكثر، وبالإضافة للمبلغ الكبير ستكون هناك عقبة أخرى أمام الملكي و المتمثلة بالراتب الذي سيتقاضاه البرازيلي وبخاصة بعد طلب نجم الفريق المدريدي كريستيانو رونالدو بزيادة راتبه السنوي و تحسين عقده.

ويرغب إداريو الملكي برؤية البرازيلي بالقميص الأبيض بأسرع وقت، وهم على دراية كاملة بما سيواجهونه بالمفاوضات مع النادي الباريسي.

ويشارك نيمار مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

ويخوض منتخب"السامبا" مبارياته في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية.