مسابقة لأفضل زي للمشجعين في سامارا خلال مونديال روسيا

والمشاركة في المسابقة لاتحتاج أكثر من التقاط صورة أو مقطع فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "ВКонтакте".
ويمكن لأي شخص المشاركة، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 مايو/ أيار، وستقوم لجنة التحكيم بدراسة الطلبات حتى 10 يونيو/ حزيران.
وسيتم تحديد الفائز من خلال تصويت الجماهير على الموقع.
ويحصل الفائزعلى مجموعة من الهدايا التذكارية من كأس العالم 2018 بالإضافة لفرصة المشاركة في البرنامج الثقافي للمدينة.
يذكر بأن سامارا تستضيف 6 مباريات، إثنان منهم في الأدوار المتقدمة.
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