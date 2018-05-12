محمد صلاح: لن نغادر المونديال بعد 3 مباريات فقط... وتلك هي المباراة الأصعب (فيديو)

وقال صلاح في مقابلته مع قناة "أون تي في" المصرية، مساء الجمعة 11 مايو/أيار، إن "مشاركة الفراعنة لن تتوقف عند 3 مباريات فقط".
وعن أصعب مباراة يتوقع أن يواجهها المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم، فأشار إلى روسيا، وليس السعودية أو أوروغواي.
وأوضح أن مباراة روسيا ستكون صعبة، لأنها ستقام على أرض الدولة المضيفة للحدث، ولأن الجمهور الحاضر سيكون مشحونا ضد المنتخب المصري منذ البداية، وهو ما قد يؤثر نفسيا على اللاعبين.
ستقام مباراة مصر وأوروغواي في بطولة كأس العالم، في 15 يونيو/حزيران المقبل، ومباراتها مع روسيا في 19 يونيو، بينما ستواجه السعودية في 25 يونيو.
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