محمد صلاح يرد على مقارنته مع ميسي ورونالدو (فيديو)

رد جناح ليفريول الإنجليزي، محمد صلاح، على مقارنته مع نجوم كرة عالميين، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني كريستيانو رونالدو.

وبينما قال صلاح في مقابلته مع قناة "أون تي في"، الجمعة 11 مايو/أيار الجاري، إنه لا يريد التصريح بأنه سعيد من مقارنته مع ميسي ورونالدو، فأشار إلى أنه يتمنى أن يكون مثلهما في أن يحافظ على مستواه ونجاحه لأكثر من 10 سنوات.

وقال: "ميسي ورونالدو لاعبين عظام، ولكني غير منزعج من ترتيبي بينهما".

ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريميرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، كما أنه سجل حتى الآن 43 هدفا هذا الموسم في مجمل البطولات التي شارك فيها، ما يجعله ليس مجرد منافسا لرونالدو في النهائي الأول الذي يخوضه صلاح لدوري أبطال أوروبا، بل أيضا منافس على كسر هيمنة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على "الكرة الذهبية".

كما وينتظر محمد صلاح أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى في مسيرته الكروية يوم 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف"، كما يشارك مع المنتخب المصري لأول مرة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يونيو/ حزيران المقبل.