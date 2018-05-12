نبأ سار لجماهير الكرة قبل كأس العالم

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، عودة مهاجمه البرازيلي نيمار للتدريب، غدا الأحد.

وكان نيمار غائبا لمدة شهرين عقب خضوعه لجراحة في قدمه، عقب تعرضه لإصابة إثر معاناته من كسر في وجه القدم.

وقال سان جيرمان في بيان: "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدا الأحد. أظهرت فحوصات اليوم أن حالة وجه قدمه مرضية تماما".

ويسعى نيمار المنتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق يوم 14 من الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن آخر شهرين من الموسم الحالي، لكنه سيكون حاضرا في ملعب بارك دي برينس في وقت لاحق اليوم السبت عندما يلتقي فريقه مع ضيفه استاد رين وليتسلم درع البطولة.