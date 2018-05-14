أهم مشجع لـ"البرغوث" قد لا يسانده في روسيا والسبب اقتصادي

يُعتبر الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري أحد أكبر المناصرين والمشجعين لمواطنه، ليونيل ميسي، فبعيد إعلان اللاعب في وقت سابق رغبته بالتوقف عن اللعب الدولي، طلب الرئيس من ميسي العدول عن قراره من على شاشات التلفاز.

اللاعب الأرجنتيني استجاب لطلب الرئيس وقاد منتخب "التانغو" في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وليحجز المنتخب الأول مقعدا له في مونديال روسيا.

وبحسب موقع "بلومبرغ" الأمريكي، فإن الرئيس الأرجنتيني سيكون مخيرا ما بين حضور المونديال والمباراة الأولى لمنتخب بلاده أو العمل على إنجاح المفاوضات للحصول على ائتمان من صندوق النقد الدولي.

© REUTERS / STEFANO RELLANDINI مدرب "التانغو" الأرجنتيني يخبر إيكاردي بإمكانية انضمامه للمنتخب بشرط واحد

وتعيش الأرجنتين أزمة اقتصادية، الأمر الذي وضع رئيس البلاد في حيرة ما بين حضور البطولة أو متابعة المحادثات مع صندوق النقد، حيث من المقرر أن تستمر المباحثات لستة أسابيع.

ووفقا لوسائل إعلام أرجنتينية، فإن الرئيس الأرجنتيني لم يتخذ قراره بعد.

يذكر بأن المنتخب الأرجنتيني سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.