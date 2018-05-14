سنيكوف: يوجد صلاح واحد ولدينا 11 لاعبا قويا

تحدث المدافع السابق للمنتخب الروسي، دميتري سينيكوف، حول الفريق الوطني وما يملكه من حظوظ في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي.

المدافع السابق للمنتخب الروسي تحدث عن رأيه حول المنتخب الوطني وإمكانية تجاوزه لمرحلة المجموعات والانتقال للدور الثاني.

وقال بأن فرصة المنتخب الوطني لبلوغ الدور الثاني كبيرة وهو هدف المنتخب في المقام الأول، ونلعب على أرضنا وسنحظى بدعم جماهيري كبير.

© AP Photo / Sunday Alamba تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا

وتابع قائلا في حال واجهنا منتخب "لاروخا" في الدور الثاني، فإن المباراة ستكون قوية أمام الفريق الإسباني.

وحول رأيه بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح، قال سينيكوف:

"بأن هناك صلاح واحد ولدينا 11 لاعبا قويا وهم ليسوا أقل مستوى من لاعبي المنتخب المصري".

يذكر بأن المنتخب الروسي سيخوض مبارياته في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر والسعودية والأوروغواي.