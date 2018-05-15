الحدادي ممنوع من اللعب لـ"أسود الأطلس" في مونديال روسيا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي رفضها للاستئناف الذي تقدم به اللاعب المغربي الأصل منير الحدادي بالتعاون مع الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الاتحادين الإسباني والدولي لكرة القدم "فيفا، ما سيحرمه من المشاركة في البطولة".

وكانت لجنة التحكيم الرياضي قد اجتمعت وعملت على دراسة الطعن الذي تقدم به اللاعب لإعطاء النتيجة النهائية قبل 14 مايو/حزيران، عندما تبدأ الفرق المشاركة بتقديم لوائح بأسماء لاعبيها.

الأمر الذي سيمنع اللاعب من المشاركة مع منتخب المغرب بكأس العالم 2018، المقرر إقامته في روسيا صيف العام الجاري.

يذكر بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد رفض طلبا تقدم به الحدادي في وقت سابق في العام 2017 لتمثيل منتخب المغرب إلا أن الاتحاد رفض هذا الطلب، حيث سبق للحدادي وأن لعب لصفوف المنتخب الإسباني في مباراة دولية.

وتنص لوائح "الفيفا" عدم تمثيل اللاعب لأكثر من منتخب وطني، وبخاصة في حال تسجيل المباريات كمباريات دولية، وبحسب القانون فإن اللاعب يحق له تغيير المنتخب بعد مضي عشر سنوات عن لعبه لأحد المنتخبات.

يذكر بأن المغرب يشارك في كأس العالم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.