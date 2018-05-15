اللاعب السابق لريال مدريد يرفض تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم

أعلن اللاعب السابق لنادي ريال مدريد ولاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فابيو كوينتراو، رفضه تمثيل منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

صرح البرتغالي كوينتراو عن عدم رغبته في المشاركة ببطولة كأس العالم القادمة والمقررة في روسيا.

حيث كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:"في الأسبوع الماضي وبعد تفكير طويل، أبلغت المنتخب الوطني أنه بعد موسم متعب للغاية لا أشعر بأنني بأفضل حال لتمثيل المنتخب الوطني في كأس العالم 2018".

وتابع قائلا:"لن أتخلى عن تمثيل منتخب بلادي أبدا وسأستمر في المستقبل بتمثيل المنتخب الوطني، وحتى ذلك الحين سأشجع الفريق، سوف أراكم قريبا وحظا سعيدا يا شباب".

يذكر بأن المدافع البرتغالي تم إستدعائه لصفوف المنتخب البرتغالي لأول مرة في العام 2009.

هذا وسيخوض منتخب بلاده البرتغال بطولة كأس العالم في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات كل من إسبانيا، إيران و المغرب.