الحكم السعودي المرداسي خارج كأس العالم

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب منه استبعاد الحكم السعودي فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين بكأس العالم وإيقاف بطاقته الدولية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن، في وقت سابق، عن تنحية المرداسي عن قيادة المباراة النهائية لكأس ملك السعودية.

وتم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج لقيادة المباراة النهائية.

📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 12, 2018

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المرداسي قد قام بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس أحد الأندية يعرض عليه مساعدته في نتيجة المباراة مقابل مبلغ معين، إلا أن الرئيس قام بالاتصال باتحاد الكرة السعودي وأخبرهم بفحوى الاتصال.

الأمر الذي دفع الاتحاد السعودي لتنحية المرداسي عن إدارة المباراة النهائية وأرسل كتابا لـ"الفيفا" لإيقاف بطاقته الدولية ومنعه من المشاركات الدولية بالإضافة لاحتجازه لدى الشرطة.