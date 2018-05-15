مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب ألمانيا لمونديال روسيا

أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، تشكيلته الأولية والتي تضم 27 لاعبا للمشاركة في مونديال روسيا المقرر صيف العام الحالي.

القائمة الأولية المستدعاة شهدت جملة من المفاجآت كإستدعاء مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني والغائب عن الملاعب بداعي الإصابة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

كما قام لوف باستدعاء نجم بروسيا دورتموند ماركو رويس والذي غاب عن كأس العالم 204 وكأس أوروبا 2016 ولفترة طويلة من الموسم بداعي الإصابة.

© REUTERS / EDDIE KEOGH أوزيل يسابق الزمن للانضمام لـ"المانشافت" قبل كأس العالم

كما لم يتم استدعاء زميل رويس ماريو غوتزه، صاحب هدف الفوز في نهائي إلى2014 التشكيلة.

وأحد أبرز المفاجآت تمثلت بإقصاء ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونيخ واستبداله بنيلز بيترسن مهاجم فرايبورغ.

وسيلعب منتخب "المانشافت" في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات كل من المكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية.

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