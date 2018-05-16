خصومات كبيرة في مطاعم ومقاهي موسكو لحاملي "جواز المشجع"

قال نائب رئيس بلدية موسكو ورئيس قسم النقل و تطوير البنية التحتية في العاصمة الروسية موسكو، مكسيم ليكسوتوف، بأن جماهير ومشجعي كأس العالم الذين يملكون جواز المشجع سيكون لهم عروض خاصة من قبل مقاهي و مطاعم المدينة.

صرح ليكسوتوف بأن مشجعي كأس العالم الذين سيزورون العاصمة الروسية و يحملون جوازات المشجع ، سيتمتعون بعروض خاصة من قبل المقاهي و المطاعم.

حيث ستصل نسبة الحسومات لـ10 في المئة في مطاعم و مقاهي حديقة "غوركي" و "موزيون" وبارك "زاريادي"، ويكفي بأن يبرز حملة هذه البطاقات بطاقتهم ليحصلوا على الحسم.

© Sputnik / ملعب لوجنيكي

وتابع ليكسوتوف قائلا، بأن هذه الحدائق تقع بالقرب من ملعب "لوجنيكي" و الذي سيحتضن عددا من المباريات بالإضافة لوقوعهم في وسط المدينة مما يسهل زيارتها بعد المباريات.

كما وسيتم توزيع عددا من الكتيبات التي تحوي إرشادات للسياح بستة لغات بالإضافة للخرائط و ستكون مجانية.