خصومات كبيرة في مطاعم ومقاهي موسكو لحاملي "جواز المشجع"

صرح ليكسوتوف بأن مشجعي كأس العالم الذين سيزورون العاصمة الروسية و يحملون جوازات المشجع ، سيتمتعون بعروض خاصة من قبل المقاهي و المطاعم.
حيث ستصل نسبة الحسومات لـ10 في المئة في مطاعم و مقاهي حديقة "غوركي" و "موزيون" وبارك "زاريادي"، ويكفي بأن يبرز حملة هذه البطاقات بطاقتهم ليحصلوا على الحسم.
وتابع ليكسوتوف قائلا، بأن هذه الحدائق تقع بالقرب من ملعب "لوجنيكي" و الذي سيحتضن عددا من المباريات بالإضافة لوقوعهم في وسط المدينة مما يسهل زيارتها بعد المباريات.
كما وسيتم توزيع عددا من الكتيبات التي تحوي إرشادات للسياح بستة لغات بالإضافة للخرائط و ستكون مجانية.
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