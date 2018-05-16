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11:01 16 مايو/ أيار 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
البرازيلي ريفالدو

ريفالدو يوجه رسالة لنيمار: لن تفوز بأي شيء مع ناد دون تاريخ

© AFP 2018 / OLLY GREENWOOD
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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وجه النجم السابق للمنتخب البرازيلي ولنادي برشلونة، ريفالدو، نصيحة لمواطنه نيمار داسيلفا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وجه صاحب "الكرة الذهبية" لعام 1999 البرازيلي ريفالدو، نصيحة لمواطنه نيمار الذي يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

النصيحة التي وجهها ريفالدو وتحديدا في هذا الوقت قبل انطلاق كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، حيث طلب ريفالدو من نيمار اختيار ناد آخر إذا ما رغب في تحقيق الإنجازات.

نيمار يستلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
© AFP 2018 / FRANCK FIFE
نيمار الأفضل في فرنسا (فيديو)

فقال:"إذا لم ينتقل نيمار من النادي الفرنسي، فإنه لن يفوز بأي جائزة ذات قيمة، وبخاصة بطولة دوري الأبطال وهي الأهم في أوروبا".

ووصف ريفالدو النادي الباريسي، قائلا: "باريس سان جيرمان ناد بلا تاريخ".

وبأن الدوري الفرنسي أقل مستوى من الإسباني والإنجليزي، بحسب موقع "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

 وسيشارك نيمار رفقة منتخب بلاده في مونديال روسيا، حيث وقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

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الكلمات الدلالية:
منتخب البرازيل, باريس سان جيرمان, كرة القدم, مونديال روسيا, كأس العالم 2018, روسيا 2018, كأس العالم, ريفالدو, نيمار, البرازيل
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