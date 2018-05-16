متطوعة مصرية تروي رحلتها في الانضمام لفريق متطوعي مونديال روسيا

تحدثت رغدة العيساوي في مقابلة مع "سبوتنيك" عن تجربتها وكيف تم اختيارها للعمل كمتطوع خلال تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم في روسيا والمقررة صيف العام الحالي.

العيساوي تحدثت عن مشاركتها وتجاربها السابقة بالعمل التطوعي، حيث سبق وشاركت كمتطوعة في الألعاب الأولمبية 2016

كما شاركت كمتطوع لتعليم اللغة الإنجليزية في الهند وفي عدد من المشاريع الخيرية في مصر.

وتحدثت العيساوي عن سبب رغبتها واختيارها للعمل كمتطوعة في مونديال روسيا والذي يعود لمشاركتها في أولمبياد البرازيل فوصفت التجربة بالمثيرة وبأجواء المتطوعين الجميلة.

وقالت: "الأمر الذي دفعني مع مجموعة من الأصدقاء خلال تواجدنا في أولمبياد البرازيل إلى تقديم الطلبات لمونديال روسيا،

حيث يمكن التواصل مع جنسيات مختلفة وهناك قررنا مع مجموعة من الأصدقاء تقديم طلبات للعمل كمتطوعين في روسيا 2018،

بالإضافة لأن والدي عمل هناك لفترة زمنية، ومنذ طفولتي أحببت زيارة روسيا".

كما تحدثت العيساوي عن عملية الاختيار وما يقدمه العمل التطوعي لشخصية الإنسان، فأجابت قائلة:

"عملية الاختيار لم تكن صعبة بالنسبة لي فقد عشت هذه المرحلة من قبل، ولديّ الخبرة في هذا المجال، وحول ما يقدمه العمل كمتطوع حيث يضيف على شخصية الإنسان الكثير من الخبرة و المواهب التي لا يمكن الحصول عليها

في الكثير من مجالات الحياة، حيث نعمل تحت ضغط العمل الكبير بالإضافة للأجواء المرحة في نفس الوقت كما تعلمنا العمل مع الجماعة".

© Sputnik . Johnny Elias متطوع مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تجربته في العمل التطوعي ومشاركته بكأس العالم

وحول منتخبها المفضل في البطولة، قالت:

"أشجع المنتخب المصري، وليس لدي أي معرفة أو معلومات حول المنتخب الروسي،

وسأعمل كمتطوعة في مدينة فولغوغراد، وسأعمل كمتطوع مع الإعلام، وحسب ما أعرف عن المدينة بأنها كانت تسمى بستالينغراد في السابق وبأنها لعبت دورا مفصليا في الحرب العالمية الثانية".