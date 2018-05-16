رئيس البرازيل لمنتخب بلاده: من فضلكم... اجلبوا الكأس إلى الوطن

وجه الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، رسالة لمنتخب بلاده المشارك بنهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا طلب منهم فيها جلب الكأس إلى الوطن.

طالب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في تغريدة له على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، منتخب بلاده بأن يعود بالكأس إلى الوطن.

فتحدث قائلا:"مع كامل الاحترام للجماهير وأصدقائنا الروس وبكل تواضع… من فضلكم اجلبوا هذا الكأس إلى الوطن".

Já temos a seleção para a Copa do Mundo na Rússia. Agora, Tite e equipe, com todo respeito aos nossos anfitriões e amigos russos e com humildade, por favor tragam o Caneco para casa. https://t.co/Adj2P7KHmG — Michel Temer (@MichelTemer) ١٤ مايو ٢٠١٨

وجاء ذلك بعد إعلان مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، قائمة اللاعبين الذين سيمثلون السيليساو في الحدث العالمي الكبير.

وسيخوض منتخب البرازيل مبارياته في دوري المجموعات في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كل من سويسرا وصربيا وكوستاريكا.

وتحمل البرازيل الرقم القياسي في عدد البطولات التي توجت بها في كأس العالم بخمسة ألقاب.