تعرف على أبرز الغائبين عن منتخب السيليساو في كأس العالم

شهدت تشكيلة المنتخب البرازيلي لكأس العالم 2018 والتي أعلنها مدرب المنتخب، تيتي، غياب عدد من الأسماء البارزة.

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي قائمته النهائية المكونة من 23 لاعبا لتمثيل البرازيل في كأس العالم.

القائمة التي ضمت أسماء بارزة في مقدمتهم نيمار وصاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما شهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الذين يعدون بمثابة نجوم في أنديتهم ومنهم:

ويليان دي سيلفا مهاجم فريق ريال سوسيداد الإسباني والذي أحرز مع فريقه 15 هدفا في الدوري الإسباني و5 أهداف ببطولة الدوري الأوروبي.

أنديرسون تاليسكا مهاجم بشكتاش التركي و الذي قدم احد أفضل مواسمه بإحرازه لـ13 هدفا في الدوري التركي و 4 أهداف بدوري الأبطال.

ومن الغائبين أيضا لاعب وسط جيرميو البرازيلي لوان فييرا بالرغم من دخوله لقائمة أفضل لاعبي كأس ليبرتادوريس.

كذلك يغيب رافيينا ألكانتارا لاعب وسط ميلان الإيطالي، بالإضافة للويس جوستافو لاعب فريق مارسيليا الفرنسي.

ويعتبر غياب الرباعي المكون من أليكس ساندرو الظهير الأيسر لفريق يوفنتوس الإيطالي والذي حل مكانه في التشكيلة مواطنه فيليبي لويس، وديفيد لويز لاعب باريس سان جيرمان و الذي عانى لفترة طويلة من الإصابات،

بالإضافة لداني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان و الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي، ونيتو حارس فريق فالنسيا، أحد أبرز الغائبين عن تشكيلة السيليساو في كأس العالم.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مبارياته في المجموعة الخامسة الى جوار منتخبات كل من سويسرا وصربيا وكوستاريكا.