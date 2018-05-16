نوبة من البكاء تصيب فاجنر بعيد استبعاده من قائمة المانشافت لكأس العالم

أصيب لاعب نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني بكرة القدم ساندرو فاجنر، بنوبة من البكاء الشديد خلال تدريبات فريقه البافاري.

انهمر فاجنر بنوبة من البكاء الشديد خلال تدريبات فريقه الألماني عقب تلقيه خبر عدم استدعائه لصفوف المانشافت (الفريق) في كأس العالم المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن اللاعب انهمر بالبكاء حين علم بخروجه من القائمة التي أقرها مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف.

© Sputnik . Vladimir Pesnya مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب ألمانيا لمونديال روسيا

وأضافت الصحيفة بقيام عدد من لاعبي النادي البافاري بمواساة فاجنر بعد تلقيه للخبر، حيث توقع مشاركته وبخاصة بعد أن شارك بشكل دائم مع ناديه في الفترة الأخيرة بالإضافة لمشاركته بكأس القارات وبالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وسيخوض المنتخب الألماني مبارياته بدوري المجموعات في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.