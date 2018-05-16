الـ"فيفا" يطرح مناقشة فكرة الـ48 منتخبا في مونديال قطر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيطرح رسميا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر إلى 48 منتخبا للمناقشة خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها 13 يونيو/ حزيران المقبل في موسكو.

© REUTERS / RICARDO ROJAS المغرب يطالب بإبعاد 4 دول من التصويت على "المونديال"... و"فيفا" يرد

وأكد الـ" فيفا " أن مندوبي الـ211 دولة الأعضاء في الكونغرس سيقومون بالتصويت على الاقتراح المقدم من الاتحادات العشر لأمريكا الجنوبية، للوقوف على حتمية إجراء دراسة جدوى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

البطولة بشكلها الحالي تضم 32 منتخبا تقسم على 8 مجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور التالي، لكن الاتحاد الدولي يرغب في بحث إمكانية زيادة 12 منتخبا إضافيا.

ويتنافس على استضافة مونديال عام 2026 المغرب، بالإضافة إلى ملف مشترك بين ثلاث دول هي المكسيك وكندا وأمريكا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التصويت وعن البلد المضيف لبطولة 2026 عقب انتهاء الكونغرس المقبل.