منتخب إنجلترا يعلن تشكيلته النهائية بطريقة غير معتادة(فيديو)

شهد إعلان المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قائمته النهائية لكأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا، خروجا عن الطريقة المعتادة والمألوفة في مثل هذه المناسبات.

اعتمد الجهاز الفني والإداري لمنتخب "الأسود الثلاثة" بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي الإعلان عن قائمة لاعبيه النهائية المشاركة في العرس الكروي من خلال فيديو.

الفيديو الذي قام فيه مشجعون للمنتخب بذكر أسماء اللاعبين المشاركين بطريقة مشجعي كرة القدم، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جاك بوتلاند (ستوك سيتي)، نايك بوبي (بيرنلي).

خط الدفاع: غاري كاهيل (تشيلسي)، آشلي يانغ (مانشستر يونايتد)، داني روز(توتنهام)، ترينت ألكسندر-أرنولد(ليفربول)، كيران تريبير (توتنهام)، فيل جونز(مانشستر يونايتد)، هاري ماغوير(ليستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كاييل ووكر(مانشستر سيتي).

© REUTERS / RICARDO MORAES منتخب البرازيل يعلن قائمته النهائية لكأس العالم (صور+فيديو)

خط الوسط: فابيان ديلف(مانشستر سيتي)، إيريك داير(توتنهام)، روبن تشيك(تشيلسي)، جوردان هندرسون(ليفربول)، ديلي آلي (توتنهام)، رحيم سترلينغ(مانشستر سيتي)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: داني ويلبيك (أرسنال)، هاري كين (توتنهام)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد(مانشستر يونايتد).

ويشارك المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كل من بلجيكا وبنما وتونس.