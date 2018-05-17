ألمانيا تواصل صدارتها لتصنيف "فيفا" والسعودية تصعد ثلاثة مراكز

واصل المنتخب الألماني لكرة القدم صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس.

تصدر المنتخب الألماني التصنيف برصيد نقاط بلغ 1544 نقطة، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني برصيد 1384 ثم بلجيكا ثالثة برصيد 1346 والبرتغال في المركز الرابع برصيد 1306 نقطة، ثم الأرجنتين 1254.

وفي باقي المراكز العشرة الأولى حل المنتخب السويسري سادساً برصيد 1179 نقطة، تلاه منتخب فرنسا 1166، ثم في المركز الثامن منتخب إسبانيا بـ 1162 نقطة، ثم تشيلي ولها 1146 نقطة، وأخيرا بولندا بـ 1128 نقطة في المركز العاشر.

على الصعيد العربي جاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل بمراكزها على النحو الآتي: تونس (14 عالميا) المغرب (42) مصر (46) الجزائر (64) السعودية (67) سوريا (76) الإمارات (81) لبنان (82) عمان(87) العراق(91).

وحقق منتخب السعودية المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا طفرة وصعد 3 مراكز ليصل للمركز السابع والستين عالمياً.