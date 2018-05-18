"كلنا واحد"...فيديو لتشجيع منتخب "الديوك"...شاهد

بعد إعلان مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب قائمته النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الحالي، أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيديو لتحفيز لاعبي المنتخب.

الفيديو الذي حمل عنوان "الوطن.الشعب.الفريق.كلنا واحد".

ويظهر الفيديو أطفالا يلعبون الكرة والحانات والمشعين وقارعي الطبول والكثير من فئات الشعب، كيد واحدة خلف المنتخب الفرنسي في النهائيات.

يذكر بأن منتخب الديوك سيشارك في نهائيات كأس العالم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من بيرو وأستراليا والدنمارك.