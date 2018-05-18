"كلنا واحد"...فيديو لتشجيع منتخب "الديوك"...شاهد

الفيديو الذي حمل عنوان "الوطن.الشعب.الفريق.كلنا واحد".
ويظهر الفيديو أطفالا يلعبون الكرة والحانات والمشعين وقارعي الطبول والكثير من فئات الشعب، كيد واحدة خلف المنتخب الفرنسي في النهائيات.
يذكر بأن منتخب الديوك سيشارك في نهائيات كأس العالم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من بيرو وأستراليا والدنمارك.
Un pays. Un peuple. Une équipe. Tous ensemble nous serons #FiersdetreBleus 👊 🇫🇷 pic.twitter.com/hw09ToNvQj— Equipe de France (@equipedefrance) ١٧ مايو ٢٠١٨
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