قائمة فرنسا...جريزمان يقود الهجوم...واستبعاد كومان ومارتيال

أعلن ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، القائمة النهائية لـ"الديوك" التي تستعد لمونديال 2018 في روسيا صيف العام الجاري.

شهدت القائمة استبعاد كل من كومان وبنزيمة ولاكازبت وبن يدر ومارتيال ولابورتي وباييت لأسباب مختلفة.

بينما ترأس القائمة كل من النجمين أنطوان جريزمان وبول بوجبا، بالإضافة إلى عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.

Notre équipe pour la Coupe du Monde 👊🇫🇷 #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX — Equipe de France (@equipedefrance) ١٧ مايو ٢٠١٨

وجاءت قائمة "الديوك الفرنسية" كالتالي:

حراسة المرمى: أريولا (باريس سان جيرمان)، لوريس (توتنهام)، مانداندا (مارسيليا).

الدفاع: هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيمبيمبى (باريس سان جيرمان)، ميندى (مانشستر سيتي)، بافارد (شتوتجارت)، عادل رامي (مارسيليا) ، سيدى بيه (موناكو) ، أومتيتي (برشلونة) ، فاران (ريال مدريد).

الوسط: كانتى (تشيلسي)، ماتويدى (يوفنتوس)، نزونزى (إشبيلية)، بوجبا (مانشستر يونايتد)، توليسو (بايرن ميونخ).

الهجوم: ديمبلي (برشلونة)، جيرو (تشيلسي)، جريزمان (أتلتيكو مدريد)، ليمار (موناكو)، مبابى (باريس سان جيرمان)، توفان (مارسيليا.

ويشارك المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وبيرو والدنمارك.