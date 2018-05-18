حاسب آلي بميزات فنية عالية يتوقع الفائز بمونديال روسيا

قبل انطلاق الحدث الرياضي الأهم لهذا العام ــ بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا،

قام 18 محللا بتقديم بيانات حول الفرق المشاركة بالبطولة لحاسب آلي ذي مزايا فنية عالية، وليقوم بإجراء 10000عملية حاسوبية لتحليل حظوظ المنتخبات برفع اللقب.

© Sputnik . Vladimir Pesnya ألمانيا تواصل صدارتها لتصنيف "فيفا" والسعودية تصعد ثلاثة مراكز

كما قام في الوقت ذاته عدد من محللي بنك "UBS" السويسري بدراسة البيانات وتحليلها.

ورشح الحاسب المنتخب الألماني للفوز باللقب كأكثر المنتخبات حظوظا ومن بعده حل المنتخب البرازيلي فالإسباني والإنجليزي، بحسب موقع "بلومبرغ" الأمريكي.