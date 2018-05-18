بالفيديو...أشهر 7 مخالفات هزت عرش كأس العالم على مر التاريخ

وبحسب الموقع، فإن هذه المخالفات لطالما أثارت الكثير من التساؤلات حولها، حتى أنها خلقت حالة من العداوة التاريخية بين المنتخبات، ومن أهمها:

1- يد مارادونا

التي أثارت الكثير من الجدل عندما سجل النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هدفا بيده في الدور ربع النهائي أمام المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 1986 في المكسيك.

حيث فشل حكما الساحة و الراية بإثبات مخالفة مارادونا، ليتم إحتساب الهدف الذي منح منتخب التانغو بطاقة التأهل للدور نصف لنهائي، وليخرج المنتخب الإنجليزي خالي الوفاض.

2- ضربة رأس زيدان

عندما قام النجم الفرنسي زين الدين زيدان بضرب اللعب الإيطالي ماركو ماتيرازي برأسه في المباراة النهائية لكأس العالم 2006.

وعلى أثرها تم طرد زيدان، وليفوز "الآزوري" باللقب في ضربات الجزاء الترجيحية.

3- خطأ شوماخر

أحتسب خطأ على هارالد شوماخر، حارس مرمى منتخب ألمانيا الغربية، في واحد من أسوأ الأخطاء الكروية التي ارتكبت في دور نصف النهائي أمام منتخب الديوك الفرنسية في كأس العالم بإسبانيا عام 1982.

فحينما خرج شوماخر من مرماه، وجه لكمة قوية للمدافع الفرنسي باتريك باتيستون الذي كان قد ارتقى ليلعب الكرة برأسه، وليسقط اللاعب في غيبوبة.

والغريب أن حكم المباراة الهولندي تشارليز كورفر لم يحتسب حتى ضربة حرة لفرنسا بعد مغادرة باتيستون الملعب على نقالة، وفازت ألمانيا الغربية باللقاء بضربات الجزاء.

4- بصقة ريكارد

شهد دور الـ 16 في مونديال إيطاليا 1990، مشاحنة بين الهولندي فرانك ريكارد و الألماني رودي فولر مهاجم المنتخب الألماني، نال على إثرها ريكارد نجم المنتخب الهولندي البطاقة الصفراء بسبب التحامه القوي

لكن ما كان من ريكارد إلا أن بصق على شعر فولر، وعندما اشتكى الأخير إلى حكم اللقاء، نال هو البطاقة الصفراء.

وبعد تلك الواقعة بلحظات، سقط فولر في منطقة جزاء الفريق الهولندي، لكن ريكارد وملائه قالوا إنه سقط عمدا، والتهبت أجواء اللقاء، ما تسبب في قيام ريكارد بـ لي أذن فولر، والقفز على قدمه، ليطردهما الحكم من الملعب، ويقوم

لاعب هولندا بالبصق مجددا على شعر فولر أثناء خروجهما.

5- لغز رونالدو

شكل غياب رونالدو البرازيلي الملقب بـ"الظاهرة" عن التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية في مونديال 1998 في فرنسا، أمام المنتخب الفرنسي الكثير من الغموض.

لتظهر فجأة تشكيلة جديدة للمنتخب البرازيلي، وحل بها رونالدو محل زميله إدموندو، لتفوز فرنسا في النهاية بثلاثية نظيفة ورفعت كأس البطولة.

6- لمسة سواريز

تسببت لمسة يد للكرة من قبل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في إشعال غضب حينما حرم بها منتخب غانا من الوصول إلى الدور قبل النهائي في مونديال كأس العالم بجنوب إفريقيا.

حيث اعترض سواريز كرة اللاعب دومينيك أديياه لاعب غانا من على خط المرمى.

وبالفعل احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح غانا، وأشهر البطاقة الحمراء لسواريز، لكن الغاني أسامواه جيان أضاع فرصة إحراز هدف عندما سد الكرة لتمر فوق العارضة، وصعدت أوروجواي بضربات الجزاء.

7- معركة نورمبيرج

معركة "نوريمبرج" هو الاسم الذي أطلق على مباراة دور الـ 16 بين البرتغال وهولندا في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ففي هذا اللقاء وأشهر حكم الروسي فالنتين إيفانوف البطاقة الحمراء 4 مرات، والصفراء 16 مرة، مسجلا رقما قياسيا في عدد البطاقات التي أشهرها حكم في مباراة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لتفوز البرتغال بهدف دون رد في اللقاء.