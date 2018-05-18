"فضيحة كروية"...بلاتيني: تم التلاعب بمونديال فرنسا 1998

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، قد صرح بأنه تم التلاعب في مونديال 1998 الذي احتضنته فرنسا.

فبحسب الصحيفة، فإن بلاتيني صرح في مقابلة إذاعية مع محطة فرنسية بأنه تم التلاعب بجدول المباريات، ليلتقي في النهائي كل من المنتخبين البرازيلي والفرنسي.

حيث ضغط بحكم منصبه في تلك الفترة كمسؤول عن الملف الفرنسي لاستضافة كأس العالم في فرنسا، من أجل عدم حدوث مواجهة بين "السيليسا" و"الديوك الفرنسية" في المرحلة الإقصائية.

© Sputnik . EQ Images بلاتيني يحلم بالعودة إلى عالم الكرة من باب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وبحسب الصحيفة، فإنه تم التلاعب بوضع البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في المجموعة الثالثة، وبحكم جدول المباريات فإنهما لن يلتقيا سوا في النهائي، لتحقيق ما يعرف بـ"النهائي الحلم" على حد قول بلاتيني.

يذكر بأن بلاتيني تم طرده من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم بحجة حصوله على رشاوى، وتمت إحالته للتحقيق.