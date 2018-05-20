مفاجأة... كوبر يستعد للإطاحة بـ8 لاعبين من تشكيلة المنتخب المصري في المونديال

وكان كوبر قد أعلن فترة قائمة أولية للمنتخب، ضمت 29 لاعبا، و6 آخرين على قائمة الانتظار، لكن يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على القائمة النهائية للفريق، التي ينبغي أن تضم 23 لاعبا فقط، وترسل إلى الاتحاد الدولي قبل يوم 4 يونيو/حزيران المقبل.
وضمت قائمة المستبعدين نجوما، قد يكون الإطاحة بهم بمثابة مفاجأة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يدرس بصورة جدية الإطاحة بلاعب الرائد السعودي، محمود عبد الرازق "شيكابالا".
وسيخضع كوبر اللاعب لآخر تقييم، خلال المباراتين الوديتين المقبلتين، خاصة وأنه يرى أن اللاعب قد يكون البديل المثالي لصانع ألعاب المنتخب، عبد الله السعيد، ولكن في حالة عدم ظهوره بالصورة الجيدة، سيتم استبعاده لصالح لاعب من خط الوسط المدافع.
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات أوروغواي وروسيا (مستضيف البطولة) والسعودية.
وسيفتتح الفراعنة مبارياته في المونديال أمام أوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه روسيا يوم 19 يونيو، ويلعب مع السعودية يوم 25 يونيو.
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