مفاجأة... كوبر يستعد للإطاحة بـ8 لاعبين من تشكيلة المنتخب المصري في المونديال

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن أن المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، يستعد للإطاحة بـ8 لاعبين من تشكيلة الفراعنة التي ستشارك في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وكان كوبر قد أعلن فترة قائمة أولية للمنتخب، ضمت 29 لاعبا، و6 آخرين على قائمة الانتظار، لكن يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على القائمة النهائية للفريق، التي ينبغي أن تضم 23 لاعبا فقط، وترسل إلى الاتحاد الدولي قبل يوم 4 يونيو/حزيران المقبل.

© AP Photo / Sunday Alamba مفاجآت "بالجملة" في قائمة المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم

ونقلت تقارير صحفية مصرية محلية عن مصادر داخل الجهاز الفني، قولهم إن كوبر استقر على الإطاحة بـ8 لاعبين تقريبا من المشاركة في المونديال.

وضمت قائمة المستبعدين نجوما، قد يكون الإطاحة بهم بمثابة مفاجأة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يدرس بصورة جدية الإطاحة بلاعب الرائد السعودي، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وسيخضع كوبر اللاعب لآخر تقييم، خلال المباراتين الوديتين المقبلتين، خاصة وأنه يرى أن اللاعب قد يكون البديل المثالي لصانع ألعاب المنتخب، عبد الله السعيد، ولكن في حالة عدم ظهوره بالصورة الجيدة، سيتم استبعاده لصالح لاعب من خط الوسط المدافع.

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ويرى المصدر أن الجهاز الفني قد يرى استبعاد حارس الإسماعيلي، محمد عواد، على حساب حارس الأهلي شريف إكرامي، رغم عدم مشاركة الأخيرة في أي مباريات منذ فترة، لكن الجهاز الفني قد يرجح كفة إكرامي، بسبب خبراته الدولية.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات أوروغواي وروسيا (مستضيف البطولة) والسعودية.

وسيفتتح الفراعنة مبارياته في المونديال أمام أوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه روسيا يوم 19 يونيو، ويلعب مع السعودية يوم 25 يونيو.