لمحبي" السيلفي" أماكن خاصة لإلتقاط الصور في قطارت موسكو خلال كأس العالم

حيث سيتم وضع ملصقات خاصة في محطات القطارات في العاصمة الروسية، وتحديدا في أماكن يسمح فيها بإلتقاط الصور.

الملصقات التي يصل عددها الى 180 ملصقا في أماكن تم تحديدها بشكل خاص كتب عليها "يسمح التصوير"، سيكون من السهل العثور عليها.

© Sputnik . Alexander Vilf نبأ سار لجماهير الكرة قبل كأس العالم

وستتوزع هذه الملصقات على المحطات التسع الموجودة في العاصمة و ستكون في غرف الإنتظار وعلى بعض منصات القطارات.

وستتيح هذه الأماكن للراغبين بإلتقاط صور شخصية أو مايعرف "بالسيلفي" في الحصول على صور جميلة.

وستكون هذه الأماكن متاحة أمام الزوار عشية بدأ البطولة، والتي تنطلق في 14 يونيو/حزيران و تستمر حتى 15 يوليو/تموز، وتستضيف فعاليتها 11 مدينة روسية.