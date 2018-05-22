القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب التانغو الأرجنتيني، خورخي سامباولي، القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

قائمة المنتخب الأرجنتيني شهدت مفاجأة كبيرة بغياب نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي.

وجائت التشكيلة التي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويلفريد كابايرو (تشيلسي الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بيلت الأرجنتيني).

© REUTERS / CIRO DE LUCA ديبالا يقترب من العودة لـ"التانغو" الأرجنتيني في مونديال روسيا

خط الدفاع: جابرييل ميرسادو (إشبيلية)، كريستيان أنسالدي (تورينو الإيطالي)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فريديريكو فازيو (روما الإيطالي)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس تاجليافيكو

(أياكس أمستردام الهولندي)، ماركوس أكونا (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو (هيبي شينا فورشن)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، أنخيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيفر بانيجا (إشبيليه)، مانويل لانزيني

(ويست هام يونايتد الإنجليزي)، ماكسيميليانو ميتزا (إندبندينتي)، كريستيان بافون (بوكا جونيورز الأرجنتيني).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، باولو ديبالا، جونزالو هيجوين (يوفنتوس الإيطالي)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)

هذا و تلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كل من آيسلندا، كرواتيا و نيجيريا.