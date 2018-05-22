القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم

قائمة المنتخب الأرجنتيني شهدت مفاجأة كبيرة بغياب نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي.
وجائت التشكيلة التي ضمت 23 لاعبا كالتالي:
حراسة المرمى: سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويلفريد كابايرو (تشيلسي الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بيلت الأرجنتيني).
خط الدفاع: جابرييل ميرسادو (إشبيلية)، كريستيان أنسالدي (تورينو الإيطالي)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، فريديريكو فازيو (روما الإيطالي)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيكولاس تاجليافيكو
(أياكس أمستردام الهولندي)، ماركوس أكونا (سبورتنج لشبونة البرتغالي).
خط الوسط: خافيير ماسكيرانو (هيبي شينا فورشن)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، أنخيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيفر بانيجا (إشبيليه)، مانويل لانزيني
(ويست هام يونايتد الإنجليزي)، ماكسيميليانو ميتزا (إندبندينتي)، كريستيان بافون (بوكا جونيورز الأرجنتيني).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، باولو ديبالا، جونزالو هيجوين (يوفنتوس الإيطالي)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)
هذا و تلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كل من آيسلندا، كرواتيا و نيجيريا.
¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt— Selección Argentina (@Argentina) ٢١ مايو ٢٠١٨
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