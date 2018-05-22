بوغبا يؤدي مناسك العمرة ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو+صور)

نشر لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر الإنجليزي، بول بوغبا، مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة.

النجم الفرنسي نشر الفيديو على حسابه الخاص على "الإنستغرام" من داخل المسجد الحرام، قائلا:

"فقط الأشخاص الذي أتوا إلى هذا المكان يعلمون هذا الشعور، وأتمنى ممن لم يأتوا إلى هنا، أن يفعلوها في يوم ما".

وأضاف: "مكان رائع ولا أستطيع وصف هذا الشعور.. إن شاء الله ستأتون إلى هنا".

يذكر أن بوغبا لم يحقق أي لقب رفقة فريقه الإنجليزي لهذا الموسم، كما تم استدعاؤه لصفوف منتخب "الديوك" للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

هذا ويخوض المنتخب الفرنسي مبارياته في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من أستراليا، بيرو والدنمارك.