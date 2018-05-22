نجوم السيليساو البرازيلي يتوافدون إلى مقر التدريبات تحضيرا لمونديال روسيا (صور+فيديو)

بدأ وصول لاعبي المنتخب البرازيلي إلى مقر التدريبات الخاص بالمنتخب، لتبدأ بذلك رسميا تحضيرات السيليساو لمونديال روسيا المقرر صيف العام الحالي.

حيث شهد المقر حضور أول الواصلين مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس قبل أن يلحق به فريد، فيليبي لويس، دانيلو، جابريال جيزوس، باولينيو، ادرسون وفاجنر، يليان، فرناندينيو وجيروميل.

وسيكتمل نصاب المنتخب البرازيلي في 28 مايو بعد انضمام مارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول) بعد المواجهة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم.

وسينضم الثلاثي إلى صفوف المنتخب في لندن حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه إلى روسيا.

Dia de testes físicos e exames para a #SeleçãoBrasileira na Granja Comary! Veja como foi em menos de 1 minuto. 💪⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/jDZLL39woA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) ٢٢ مايو ٢٠١٨

وتبدأ التمارين رسميا، الأربعاء، في حين سيخصص اليومان الأولان للفحوصات الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة.

هذا وتشارك البرازيل في البطولة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا، صربيا وكوستاريكا.

Neymar Jr. durante os testes físicos desta segunda-feira. É a tecnologia da Granja Comary a serviço da #SeleçãoBrasileira. 🖥️📋⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza #WorldCup



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/JeA0BmwMLe — CBF Futebol (@CBF_Futebol) ٢١ مايو ٢٠١٨

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