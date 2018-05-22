كين قائدا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم (فيديو)

وقال ساوثجيت في بيان "يمتلك هاري الثقة وبعض الصفات الشخصية المذهلة".
وأضاف، كين لاعب محترف من طراز عالي، ويحافظ على مستواه العالي بشكل يومي، ومن المهم وجود قائد على مستوى عالي، وهو أحد أفضل اللاعبين حاليا في العالم.
وتم الإعلان على تسلم كين لشارة القيادة على الصفحة الرسمية للمنتخب الإنجليزي على التويتر، من خلال مقطع فيديو جمع اللاعب بمدربه.
يذكر بأن منتخب "الأسود الثلاث" يخوض مبارياته بدوري المجموعات في المجموعة السابعة الى جوار منتخبات كل من بلجيكا، بنما و تونس.
Good morning from @StGeorgesPark, where we've got a big #ThreeLions announcement to make… 👀 https://t.co/w1Bq1YL2Ns— England (@England) ٢٢ مايو ٢٠١٨
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