كين قائدا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم (فيديو)

أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، تسلم لاعبه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي لشارة قيادة المنتخب خلال منافسات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

وقال ساوثجيت في بيان "يمتلك هاري الثقة وبعض الصفات الشخصية المذهلة".

وأضاف، كين لاعب محترف من طراز عالي، ويحافظ على مستواه العالي بشكل يومي، ومن المهم وجود قائد على مستوى عالي، وهو أحد أفضل اللاعبين حاليا في العالم.

وتم الإعلان على تسلم كين لشارة القيادة على الصفحة الرسمية للمنتخب الإنجليزي على التويتر، من خلال مقطع فيديو جمع اللاعب بمدربه.

يذكر بأن منتخب "الأسود الثلاث" يخوض مبارياته بدوري المجموعات في المجموعة السابعة الى جوار منتخبات كل من بلجيكا، بنما و تونس.