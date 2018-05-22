عملة نقدية روسية خصيصا لكأس العالم (صور)

عرض النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوجاتوفا، ورقة نقدية بلاستيكية من قيمة مائة روبل في ذكرى استضافة روسيا لمونديال كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها.

الورقة النقدية وهي من فئة المائة روبل طبعت خصيصا للحدث الرياضي الهام الذي تستضيفه روسيا صيف العام الحالي.

وطبعت العملة الورقية بطريقة حديثة على أساس نظام "بوليمير"، وهي تكنلوجيا حديثة في الطباعة، ووفقا للخبراء فإن عمر الورقة النقدية بهذه الخاصية أكثر بمرتين ونصف من عمر الأوراق النقدية العادية.

وأضافت سكوروبوجاتوفا على أنه يمكن شراء هذه العملة من البنوك في شهري مايو/حزيران و يونيو/تموز القادمين، ووصل عدد القطع المطبوعة لعشرين مليون ورقة.