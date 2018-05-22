3 فيديوهات تجعلك تعيش إثارة كأس العالم 2018

مع اقتراب الحدث الرياضي الأهم لهذا العام، كأس العالم بكرة القدم، تتسارع الحملات الإعلانية والتشجيعية للمنتخبات من أجل الظفر بلقب البطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.

الأمر الذي دفع عددا من الشركات والمنتخبات لإنتاج عدد من الفيديوهات التحفيزية لتشجيع منتخباتها، بمشاركة عدد من نجوم اللعبة وأساطيرها.

ففي مقطع مصور قصير قدمت إحدى القنوات الرياضية الحماس والشغف اللذين يحيطان باللعبة من خلال عرض عدد من حاملي كأس البطولة إلى وقتنا الحالي بطريقة إبداعية، لتزيد حماس ومحبي اللعبة.

ويظهر فيديو آخر مدته ثلاث دقائق، المنافسة الشرسة بين المرشحين الأربعة الأوفر حظا للفوز بالبطولة وهم البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين وإسبانيا.

أبطال المقطع المصور هم نجوم سابقون لهذه البلاد، فالبرازيل تم تمثيلها بكافو، وألمانيا بإيفنبرغ، والأرجنتين بنجمها مارادونا وإسبانيا بفيسنتي ديل بوسكي مدربها التاريخي.

وفي مقطع كان فيه نجما برشلونة ميسي ولويس سواريز بطلا هذا الفيديو، وهما الأصدقاء في النادي ليصبحا متنافسين في البطولة وسط جو من الشغف والتحدي.

يذكر بأن روسيا تستضيف كأس العالم للمرة الأولى بتاريخها في 11 مدينة في الفترة الممتدة ما بين 14 مايو/ حزيران وحتى 15 يوليو/ تموز.