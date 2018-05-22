المشاغبون الإنجليز يتوعدون والداخلية الروسية ترد

صرح نائب وزير الداخلية الروسية، إيغور زوبوف، بأن روسيا لن تسمح بحصول أعمال عنف ومشاجرات بين الجماهير، وستقوم باحتجاز المخالفين وترحيلهم.

صرح زوبوف بأن روسيا لن تسمح بحصول أعمال شغب كما ستقوم على ترحيل المخالفين.

وأضاف بأن المشجعين الإنجليز أعلنوا بأنهم سيشعلون الحرب العالمية الثالثة، وهذا بيان جريء على خلفية ماحصل في فرنسا من أعمال شغب مع المشجعين الروس، ولكن هذا لن يحدث.

© REUTERS / JOHN SIBLEY منتخب إنجلترا يعلن تشكيلته النهائية بطريقة غير معتادة(فيديو)

يذكر بأن صحيفة "ديلي ستار" كانت قد نشرت في وقت سابق على أن الجماهير الإنجليزية ترغب في أن تري المشجعين الروس الجحيم الحقيقي، على حد قول الصحيفة.

ولهذا السبب قام عدد من جماعات أولتراس التشجيعية الإنجليزية بإرسال أشخاص إلى روسيا لجمع المعلومات اللازمة، كما واعترف عدد من المشجعين الإنجليز بأنهم لايخافون الاحتجاز بقدر ما يرغبون بتلقين الجماهير الروسية درسا.

هذا وسيخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات في مدن فولغوغراد وكالينينغراد ونيجني نوفغورد.

وتنطلق بطولة كأس العالم في 14 مايو/ حزيران وتستمر حتى 15 يونيو/ تموز.