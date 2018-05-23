قائد المنتخب الإنجليزي يتحدى الجميع في كأس العالم

تحدث مهاجم المنتخب الإنكليزي و نادي توتنهام، هاري كين، عن حظوظ المنتخب للفوز بلقب بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

حيث أكد كين على حظوظ المنتخب الإنكليزي بالفوز بلقب البطولة، قائلا:" أعتقد أننا نستطيع الفوز باللقب، مع أننا لسنا من المرشحين.

لكن إذا نظرنا للموسم ككل، فإنه لم يتوقع أحد وصول ليفربول الى نهائي دوري الأبطال، وقد نجحوا".

© AFP 2018 / Ian KINGTON / IKIMAGES كين قائدا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم (فيديو)

كما تحدث عن ذكريات مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي في عهد مدربة السير أليكس فيرغسون، حيث سيطر النادي الإنكليزي على الدوري الممتاز بمجموعة من الشباب لسنوات عديدة.

وأضاف بأنه عندما نقول منتخب شاب، هذا لايعتبر عذرا، ويمكننا الفوز بالبطولة، وسنحاول و أي نتيجة ستكون غير مرضية، بحسب مانقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر بأن كين عين قائدا لمنتخب "الأسود الثلاث" في المونديال، وسيلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة و التي تضم منتخبات كل من بلجيكا، بنما و تونس.