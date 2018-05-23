"قصة كفاح"..حكم كرة قدم عمل 25سنة عامل نظافة سيشارك بكأس العالم 2018(فيديو)

ستشهد بطولة كأس العالم بكرة القدم المقررة صيف العام الحالي، مشاركة حكم من بنما، يعرف باسم غابرييل فيكتوريا، لكن قصة الحكم تعتبر مثالا للعمل الجاد و الشاق لتحقيق النجاح.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH تعرف على رواتب حكام كأس العالم 2018

تعتبر قصة نجاح الحكم البنمي في وصوله لكأس العالم 2018 ، إحدى قصص النضال و العمل الشاق لحجز مقعد بين كبار حكام العالم بكرة القدم.

فيكتوريا وهو حكم تم إنتقائه ليكون ضمن قائمة الحكام المساعدين في كأس العالم، هو حكم محترف في بلاده.

وبحسب تصريحات فيكتوريا فإن حكام كرة القدم يتقاضون القليل من المال، لذلك إتجه للعمل كعامل نظافة لـ25 سنة، حيث بدأ هذا العمل منذ عام 1993، الى جانب عمله التحكيمي.

وتحدث فيكتوريا عن البطولات الدولية التي شارك بها كحكم، كبطولة كأس العالم دون 20 عاما في نيوزيلندا عام 2015، بالإضافة لبطولة كأس العالم دون 17 عاما في الهند عام 2017، وبطولة كأس أمريكا الجنوبية عام 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

الى ان تم إعتماده ضمن الطاقم التحكيمي المشارك في كأس العالم 2018، حيث كان سعيدا للغاية بالإضافة لتواجد منتخب بلاده في البطولة.

يذكر بأن منتخب بنما يشارك في المونديال في المجموعة السابعة الى جوار منتخبات بلجيكا، تونس و إنجلترا.