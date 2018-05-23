دفاع المنتخب المغربي الأقوى بشهادة "فيفا"

تفوق منتخب المغرب على بقية المنتخبات الأفريقية في دفاعه الذي وصفه "فيفا" بأنه "أشبه بالمعجزة".

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم لائحة تضم المنتخبات الوطنية التي تفخر بتحقيقها أفضل الأرقام القياسية، ليسجل لاعبو المنتخب المغربي أسمائهم على قائمة "أبطال الدفاع الذين يأملون في تكرار هذا الإنجاز في روسيا".

© REUTERS / RICARDO ROJAS المغرب يطالب بإبعاد 4 دول من التصويت على "المونديال"... و"فيفا" يرد

كما وأثنى "فيفا" على الرقم القياسي الذي حققه المنتخب المغربي، والذي ضمن حصوله على بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم بعد 20 عاما.

ضمت قائمة الـ "فيفا" الحارس الأول للمنتخب المغربي، منير مهند محمدي، إلى لائحة أفضل الحراس في أفريقيا، فيما صنفت قائد المنتخب، المهدي بن عطية، على اعتباره أفضل مدافع في القارة.

كما برز المنتخب المغربي على أنه صاحب أفضل دفاع في العالم، فقد لعب 6 مباريات تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفا، في حين لم تستقبل شباكه أي هدف.

ويشارك منتخب "أسود الأطلس" في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال، إسبانيا و إيران.